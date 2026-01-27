Италианската Финансова гвардия в Пиза разкри мащабна схема за укриване на данъци, свързана с дейността на две инфлуенсърки, активни основно в платформата OnlyFans. Според разследващите двете жени са укрили от данъчните власти общо около 800 000 евро приходи за период от пет години, съобщават от "24 часа"

Става дума за 30-годишна италианка и 46-годишна българка, чието име не се съобщава. И двете са постоянно пребиваващи в провинция Пиза. Именно върху тях била съсредоточена целенасочена инспекционна дейност, проведена от специализираните звена на Финансовата гвардия. По данни на разследването италианката е регистрирана като едноличен търговец и притежава валиден ДДС номер, но въпреки това укрила приблизително 300 000 евро облагаеми приходи. Българската инфлуенсърка е заподозряна в укриване на около 500 000 евро.

Чрез подробни проверки в интернет пространството и анализ на обширна документация финансовите инспектори са успели да възстановят реалния оборот на двете жени за последните пет години. Те са разчитали на аудитория от над 90 000 последователи, които са заплащали абонаменти на стойност от 4 евро месечно до 54 евро годишно, за достъп до ексклузивно съдържание в платформата.

Получените суми обаче никога не са били декларирани пред данъчните власти. Приходите са постъпвали директно по банкови сметки или по предплатени карти, без да бъдат отчетени нито като доход, нито по линия на дължимия ДДС. Това е довело до сериозни пропуски в данъчните задължения към държавната хазна.

В резултат на събраните доказателства Агенцията по приходите вече е стартирала официални данъчни ревизии с цел издаване на съответните данъчни актове и възстановяване на дължимите суми в полза на държавния бюджет. От Финансовата гвардия подчертават още, че значителна част от възнагражденията е била прикривана чрез използването на подаръчни карти за „Амазон" и други форми на дигитален кредит. Това е практика, която според разследващите става все по-разпространена сред инфлуенсърите с цел укриване на реалните приходи. Тези инструменти, често предавани чрез електронни кодове или онлайн портфейли, значително затрудняват проследяването и свързването им с реалните финансови потоци.

"Идентифицирането и оспорването на подобни възнаграждения представлява една от технически най-деликатните, но и ключови дейности за успеха на разследванията в този сектор", подчертават от Финансовата гвардия на Пиза.

Случаят е пореден сигнал за засиления контрол върху онлайн дейностите и доходите, генерирани чрез социални мрежи и платформи за платено съдържание, които все по-често попадат във фокуса на фискалните проверки в Италия. През януари 2026 г. и финансовата гвардия в Лоди откри две други инфлуенсърки от OnlyFans,които не са декларирали приходи от над 250 000 евро, идващи от платени абонаменти и „дарения" от последователи между 2021 и 2025 г. През 2024 г. звезда на OnlyFans, известна като Mady Gio, беше обвинена в Италия в укриване на данъци в размер на 1,5 млн. евро. Според властите, въпреки многобройните си последователи и високия стандарт на живот, част от приходите й не били коректно декларирани, а статутът й на данъчен резидент бил предмет на спор между италианските и швейцарските данъчни власти. Мадалина Йоана Филип, известна със сценичното си име в индустрията за възрастни Mady Gio, е израснала в района на Варезе, където живее от 12-годишна възраст. По данни на италианската финансова полиция тя пребивава от близо три години в швейцарския град Лугано, но въпреки това продължава да има данъчно местожителство в Касано Маняго, близо до Варезе.

OnlyFans е онлайн платформа за абонаментно съдържание със седалище в Лондон. Услугата се използва основно от „сексработници", или потребители, които създават порнографско съдържание, но също така хоства и материали на други създатели на съдържание, като фитнес инструктори и музиканти.