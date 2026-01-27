41-годишният Христо Попов, който загина заедно със спътника си Дончо Маджаров /на 52 г./ след челен сблъсък на пътен възел Крайморие -Маринка е шофирал БМВ-то си след употреба на алкохол. Кръвната му проба е показала 1,76 промила алкохол. 3,16 пък са промилите отчетени в кръвта на Маджаров, който се возел на предната седалка на автомобила.



Припомняме, че при катастрофата в късния следобяд на неделя, на прав участък, водачът загубил контрол над колата си и се врязъл в джип, управляван от 32-годишна жена.



Кръвната проба на водачката е отрицателна. Тя остава в бургаска болница, с отстранен далак е и ѝ предстои операция на крака.