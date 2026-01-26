Тежка катастрофа с жертва и ранени на Прохода на Републиката - тир се завъртя с ремаркето си и удари челно лек автомобил, посочва NOVA.

Всички пострадали са от едно семейство. Мъж е с два счупени крака, жена е в сравнително стабилно състояние, а 9-годишното им дете почина на път за болницата.

Шофьорът на камиона опитал да избяга от мястото на тежкия инцидент, но скоро бил задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е турски гражданин.

Заради катастрофата пътят беше временно затворен.