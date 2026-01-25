Двама души са загинали при тежка катастрофа на пътя Бургас - Малко Търново, в района на село Маринка, съобщиха за БТА от Министерството на вътрешните работи (МВР). Информацията е по предварителни данни.

Фаталният инцидент е станал днес около 17.16 ч. на пътната отсечка между пътен възел "Крайморие" и Маринка, когато БМВ с бургаска регистрация, управляван от 41- годишен мъж от селото, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в друга кола, управлявана от 32-годишна бургазлийка. В резултат на катастрофата на място починали водачът на БМВ-то и неговия 52-годишен спътник. Водачката на другия автомобил е откарана в болница "Сърце и мозък" в съзнание, но в недобро общо състояние, съобщиха от МВР Бургас.

Движението в района е ограничено в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Обходният маршрут е Маринка - Твърдица - Меден рудник и обратно. Движението се регулира от пътната полиция.