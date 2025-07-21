На 20.07.т.г. около 09.45 ч. в Пето Районно управление - Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил «Опел Вектра», с бургаска регистрация, собственост на 65 годишен бургазлия, паркиран пред бл. 29 А в ж.к. «Изгрев».



От инцидента е засегнат и частично обгорял паркиран в близост лек автомобил «Пежо 206», с бургаска регистрация, собственост на 55 годишен бургазлия. Установено е, че «Опела» е паркиран около 09.40 ч., като непосредствено след паркирането същия се самозапалил. Огънят е потушен от пристигналите на място екипи от бургаски огнеборци.