Трябва да се пресече възможността прокуратурата да се използва като „бухалка“, каза съдия Иван Ранчев, кандидат за член на ВСС от парламентарната квота, при изслушване в правната комисия. Коментарът му бе по повод случая с банка КТБ, като той отбеляза, че говори като гражданин. Ранчев е предложен за кандидат за член на ВСС от „Прогресивна България“.

Доц. д-р Иван Ранчев е съдия, завършил през декември 1990 г. във Висшия институт на МВР - София специалност „Право“. Работил е като следовател, съдия в Окръжен съд – Пловдив, зам. председател на Военен съд – Пловдив, съдия в Апелативен съд – Пловдив. Преподавател в Юридическия факултет на университета „Паисий Хилендарски“.

Комисията по правни въпроси към Народното събрание започна изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Според предварително утвърдения график 20-те кандидати ще бъдат изслушвани от 2 до 6 ноември.

За мен е изключително важно да се обърне внимание на взаимодействието с магистратската общност, неправителствените организации и професионалните организации в бранша, посочи Ранчев при изслушването си.

По отношение кадровата политика той посочи важността на бъдещите профили на председателите на ВКС, ВАС и главен прокурор. Във връзка с главния прокурор Ранчев допусна създаването на психологически профил, за да може този човек да бъде адекватен, оглавявайки структурата. Също така акцентира на бавните конкурси, липсата на конкуренция при административните ръководители и външното влияние в процедурите.

Натовареността на магистратите е също важна, предлагам да се създаде годишна карта за натовареността, посочи Иван Ранчев и добави, че е против закриването автоматично на съдилища. Той отбеляза като голям проблем командироването на магистрати.

На въпрос от „Прогресивна България“ за належащите проблеми за решаване в съдебната система Ранчев открои експертизите и вещите лица, дефицитът на кадри в тази област. Попитан за мандатността на ВСС той коментира, че в момента моделът с професионална и парламентарна квота действа добре, като преформатирането му аналогично на Конституционния съд е свързано с много сериозна политическа подкрепа и трудно би се реализирало.

Попитан от ГЕРБ-СДС как би реагирал при натиск, съдия Ранчев заяви, че в годините е създал стандарт и профил на магистрат, който не се поддава на влияние. При подобен случай той посочи, че трябва да се сигнализират съответните комисии и органи. Той отбеляза, че от години получава покани за участие в „клубове по интереси“, но не ги приема.

На въпрос за разпределението на квотите във ВСС той каза, че сегашният модел е добър, макар да му се иска съдийската общност да има повече представители.

На въпрос от „Продължаваме промяната“ какво мисли за случая с КТБ, съдия Ранчев каза, че ще отговори като гражданин. „Трябва да се пресече възможността за подобни намеси, да се използва прокуратурата като „бухалка“, защото зад нея стояха определени политически и икономически интереси“, посочи той.

Според него случаят с банката е неприятен пример за директна намеса на прокуратурата в дейност, която не е точно тяхна работа, а последиците са били от икономическа гледна точка много тежки за държавата. Попитан за контактите му с бившия главен прокурор и съдия от Пловдив Сотир Цацаров, Ранчев каза, че не поддържа контакт и е работил с него. За докладите на ВСС относно кръговете за влияние в съдебната власт, съдия Ранчев заяви, че трябва да се публикуват. Във връзка с избора на главен прокурор той посочи, че проблемът е в профилирането и прозрачността на процедурата, както и отсяване на подходящите кандидати.

Попитан от „Демократична България“ за кадровата политика и административните ръководители, съдия Иван Ранчев заяви, че ВСС трябва да се съобразява с решенията на Общите събрания на съдиите. Той добави, че трябва да се извършва и преглед на кадровото развитие на кандидата. По отношение кръговете за влияние според него трябва да се търси възможност за проверка от страна на ВСС, макар да не е разследващ орган, но все пак в съвета участва главният прокурор, съдействие може да се търси и от Комисията за противодействие на корупцията.

„Възраждане“ поставиха въпроса за проверките на магистрати от Инспектората, като Иван Ранчев даде предложение инспекторите да бъдат към Министерство на правосъдието, което обаче ще наложи конституционна промяна. Според него досегашният модел е добър, но изпълнението му не е добро. Във връзка с финансирането на съдебната система, съдия Ранчев отбеляза нуждата от промяна при таксите, както и оптимизация в системата.

От ДПС нямаха въпроси към кандидата, както и във вчерашния ден спрямо четиримата изслушани юристи.

Изслушванията се излъчват в реално време на сайта на Народното събрание.