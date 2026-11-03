Заподозреният за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ е в Столична дирекция на вътрешните работи с адвоката си.

Той ще бъде задържан и ще бъде конвоиран до Четвърто РУ за извършване на необходимите действия. Това съобщи в публикация във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев.





По думите му от СДВР веднага са реагирали на сигнала за убито малко куче. Мъжът е бил идентифициран и обявен за издирване. Той се укриваше.

Демерджиев подчерта, че насилието над животни не може да бъде подминавано. По думите му жестокостта към беззащитните е не само неприемлива, но и сигнал за склонност към насилие и над хора.