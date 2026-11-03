Ргистрационните номера на атракционните АТВ-та във фирмата, чиято количка уби жена в Слънчев бряг, са били декоративни лепенки, които често падали и се сменяли. Не се е водел регистър коя количка с какъв номер е. Това разказаха свидетелите, разпитани в процеса срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, подсъдим за престъплението. Той е обвинен за това, че е застанал зад волана на злополучното АТВ след употреба на високорисково наркотично вещество, тетрахидроканабинол и е причинил смъртта на 35-годишната Христина Здравкова, като е ранил други трима, сред които и малкото й момченце.



Управителят на фирмата, стопанисваща АТВ-тата - Неделиян Петров обяви днес по време на осмото заседание по селото, че разполагали с 4 колички, а номерата им били различни и сменяни във времето. По думите им лепенките постоянно падали, затова номерата на всички машини били сменяни преди сезона, а по време на сезона на тях се лепели други. Не се отбелязвало какъв е номерът в началото и какъв в края на сезона, а не се водел и отчет коя количка с какви номера е. Периодът, за който става дума, е между 2023 и 2025 г.

Припомняме, че на 29 октомври Окръжният съд в Бургас промени мярката за неотклонение на Бургазлиев от „задържане под стража“ в „домашен арест“. Окръжна прокуратура протестира решението на 30 октомври. Преди днешното заседание пред Съдебната палата в Бургас се проведе протест на близки на загиналата жена и на сдружението „Ангели на пътя“, насочен срещу освобождаването на подсъдимия.



Апелативният съд ще се произнесе в четвъртък.