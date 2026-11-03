Телефонните измами отдавна не са просто аматьорски сценарии с пострадал роднина и предаване на торба с пари през балкона. Днес зад телефонните слушалки често стоят добре организирани престъпни мрежи, които ползват психология и модерни технологии, за да ни превърнат в мишена.

Как са подготвени измамите и кои са най-честите схеми?

Телефонните измамници рядко избират жертвите си напълно случайно. Подготовката често започва дни или седмици преди самото обаждане. Сценаристите на тези схеми събират публично достъпна информация от социалните мрежи (Facebook, Instagram, LinkedIn), регистри или изтекли база данни. Така те вече знаят имена на роднини, къде работите, каква кола карате или дали наскоро сте продали имот.

След това започва психологическият натиск. Основното оръжие на измамника е изкуствено създадената паника и спешност – не ви оставят време да мислите, да се посъветвате с някого или да затворите.

Ето най-разпространените класически и съвременни схеми:

Помощ за полицията за залавяне на престъпници

Мним полицейски инспектор се свързва с жертвата и съобщава, че в района се провежда акция за залавяне на опасни телефонни измамници. От гражданина се иска "съдействие" – той трябва да предаде всичките си налични пари и ценности, които уж ще бъдат използвани като стръв и по-късно върнати.

Пострадал близък в катастрофа или болница

Това е една от най-жестоките, но за съжаление ефективни схеми. Измамникът се представя за лекар или адвокат и твърди, че дете или внук е причинил тежка катастрофа със загинал или се нуждае от спешна, скъпа операция (например за смяна на става или поставяне на ваксина).

Мними банкови служители и поддръжка

Жертвата получава обаждане от уж сигурност на банка, техсъпорт на Microsoft или инвестиционна платформа. Твърди се, че сметката ви е под заплаха или има блокиран превод. За да "спасите" парите си, от вас се иска да инсталирате софтуер за отдалечен достъп (като AnyDesk или TeamViewer) или да съобщите ПИН кодове, SMS потвърждения и данни от банковата си карта.

Фалшиви куриери и доставки

Получавате обаждане, че ви очаква важен пакет от чужбина с наложен платеж или такса за освобождаване от митница. Жертвите често поддават от любопитство или страх, че пропускат важно съобщение.

Какво представлява "спуфингът" (Caller ID Spoofing) и как работи

Една от най-опасните съвременни техники е така нареченият спуфинг (Caller ID Spoofing). Това е технология, при която престъпниците манипулират подавания от тях телефонен сигнал, за да може на екрана на вашия телефон да се изпише напълно различен номер. Може да видите номера на вашата банка, на МВР, на национална институция или дори името на ваш близък роднина, записан в контактите ви.

Как се прави?

Спуфингът не изисква висше хакерско образование. Използват се специализирани онлайн услуги, VoIP софтуер или централи, които позволяват в полето "Изходящ номер" да се въведе произволен низ от цифри.

Защо е толкова успешен?

Човек подсъзнателно се доверява, когато види познат номер или официален номер на банката си. Когато гласът отсреща каже "Обаждаме се от отдела за сигурност на вашата банка, виждате номера ни на екрана си, нали?", защитните стени на жертвата падат.

Как се използва клониране на глас (AI Spoofer)?

Все по-често спуфингът се комбинира с изкуствен интелект. Престъпниците взимат кратък аудио отрязък от публично видео на ваш близък (от TikTok или Facebook) и генерират гласа му в реално време. По телефона чувате познатия глас на детето си, което плаче и иска пари.

Как да се предпазим от спуфинг?

Затворете и въведете номера ръчно. Ако някой ви се обади от името на банка, полиция или близък със спешно искане, веднага прекъснете разговора. След това лично наберете официалния номер на институцията или на вашия близък. Важно: Не натискайте повторно набиране директно от регистъра с повиквания, защото може отново да се свържете с престъпниците.

Постави под съмнение въпросите за лични данни: Никоя банка или държавна институция няма да ви поиска парола, ПИН код, CVC код от гърба на картата или потвърдителен код от SMS по телефона.

Не инсталирайте приложения по инструкция по телефона: Никога не сваляйте програми за отдалечен достъп по съвет на непознат отсреща.

Кои са най-честите жертви?

Противно на масовото схващане, че жертви стават само възрастните хора, статистиката показва, че профилът на засегнатите се разширява.

Възрастните хора остават основна цел при класическите ало-измами с "болни близки" или "съдействие на полицията". Причините са самота, по-високо доверие към институциите и по-малка информираност за новите технологии.

Активно работещи и млади хора са най-честите жертви на финансови и инвестиционни измами, мними банкови обаждания, банкови спуфинг атаки и фалшиви онлайн покупки.

Хората в процес на продажба/покупка на имот или кола също ги правят идеална мишена за измамници, които се представят за нотариуси или брокери.

Най-странните телефонни измами

През годините престъпниците са демонстрирали невероятно въображение и са пробвали да измъкнат пари по най-необичаен и странен начин.

Астронавт от космоса

Преди години в Източна Европа бе регистриран случай, при който възрастен мъж получава обаждане от "астронавт", блокиран на Международната космическа станция. Измамникът твърдял, че трябва спешно да плати сума за частна ракета, която да го върне на Земята, а парите щял да върне стократно, щом слезе.

Виртуалното отвличане на студенти в чужбина

Това е висок клас схема, насочена основно към чуждестранни студенти. Измамниците плашат студента, че е разследван за престъпление в родината си и го карат да се изолира в хотел, да изключи комуникациите си и да си направи снимки, на които изглежда вързан. След това изпращат снимките на родителите му с искане за откуп. Всичко се случва без физически контакт.

Тайният дегустатор на скъпи вина

Ресторанти и хотели получават обаждания от мним държавен инспектор или ВИП клиент, който иска да поръча ексклузивно вино за десетки хиляди лева за предстоящо събитие. Доставката обаче трябва да мине през конкретен "специализиран дистрибутор", на когото ресторантът капарира сумата. След превода и дистрибуторът, и клиентът изчезват.

Обаждането за спечелен милион от игра без да сте участвали

Класическа, но понякога абсурдно конструирана измама. На жертвата се съобщава, че печели голяма сума или автомобил от популярна игра. За да получи наградата си обаче, трябва първо да купи ваучери за предплатени услуги или да плати "данък печалба" предварително чрез бърз превод.

Съвети срещу телефонните измами

За да предпазите себе си и близките си, спазвайте ключови правила.

Правилото на 10-те секунди: Ако усетите натиск, паника или настояване за незабавни действия, спрете. Поемете си дъх за 10 секунди. Всяко наистина спешно и официално съобщение може да изчака няколко минути.

Никога не давайте пари на ръка или чрез превод на непознати: Полицията никога не иска пари от гражданите за провеждане на акции.

Въведете кодова дума в семейството: Тъй като AI вече може да имитира гласове, договорете с най-близките си (деца, родители) една тайна кодова дума. Ако някой се обади за помощ от техния номер, просто го попитайте за думата.

Проверявайте информацията: Ако получите обаждане от близък в беда, затворете и позвънете на същия този близък или на други роднини, за да потвърдите къде се намира.

Не се срамувайте да говорите: Ако станете обект или жертва на измама, веднага подайте сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР. Измамниците разчитат именно на срама на хората, за да останат разкрити.