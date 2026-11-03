ГЕРБ предлагат 100% компенсация на бизнеса заради високите цени на електроенергията. На брифинг в НС бившият енергиен министър, а сега народен представител от ГЕРБ Жечо Станков каза, че за последния месец цената на тока е 2,5 пъти по-висока от цената на Енергийната борса през летните месеци.

За да не се отрази това на стоките и услугите, ГЕРБ предлагат да се дръпне ръчната спирачка на инфлацията с конкретни мерки. Компенсациите трябва да са ежемесечни, според него.

Сега действащите компенсации са на 10-месечна база, заяви той. Това означава, че бизнесът евентуално някога би бил компенсиран, но ако има пари.

Бившият финансов министър Теменужка Петкова обясни колко е важно това предложение за бизнеса. Парите за компенсациите ще дойдат от Фонд "Сигурност" на електроенергийната система. В него се очакват да постъпват с 400 милиона евро повече спрямо планираните, според нея.

Със 100 милиона евро ще са повече и приходите от емисии. Това е изходът от ситуацията, категорична бе Петкова.

Цената от покачването я плащат хърватските граждани и българският бизнес, категорична бе тя. ГЕРБ ще искат това решение да влезе в НС още тази седмица.

Обмисля се и какви мерки да се предложат за скъпия газ. За 6 месеца от управлението на Румен Радев газът е поскъпнал 2 пъти, според сметките на ГЕРБ.