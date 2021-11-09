Няколко пияни водачи са били арестувани на пътя миналата седмица. На 5-и ноември около 13.35 ч. на несебърската улица “Хан Крум” №11, служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка лек автомобил “КИА”, със софийска регистрация, управляван от 48-годишен софиянец. Te установили, че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация 3,29 промила. Водачът отказал да даде кръв за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

Същият ден около 21.00 ч. в района до комплекс “Калина Гардън” в Слънчев бряг, срещу ресторант “Чучура”, служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка лек автомобил “Пежо 307”, с бургаска регистрация, управляван от 31-годишен бургазлия, като установили, че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2.68 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

Oколо 23.30 ч. в село Снягово, служители от бургаската жандармерия спрели за проверка лек автомобил “Фолксваген Венто”, с бургаска регистрация, управляван от 33-годишен мъж от селото. Te установили, че същият шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 2.10 промила.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Руен.