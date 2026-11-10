В Бургас започна привеждането на общинското първенство по футбол от програмата на ученическите игри за учебната 2026/2027 година.

В тазгодишното издание на надпреварата ще участват общо 46 отбора, разпределени в три възрастови групи – V–VII клас, VIII–X клас и XI–XII клас.

За поредна година председателят на ФК „ЗВЕЗДА“ - Петър Алексиев, предоставя безвъзмездно футболните игрища, наети и стопанисвани от клуба, за провеждането на ученическото първенство.

С този жест ФК „ЗВЕЗДА“ за пореден път заявява своята ангажираност към развитието на ученическия спорт и подкрепата за младите спортни таланти. Предоставянето на спортната база създава по-добри условия за провеждането на футболните срещи и насърчава активния начин на живот, спортния дух и любовта към футбола сред децата и младежите в Бургас.

Пожелаваме успех на всички участници, спортсменска игра и много положителни емоции по време на първенството!