Тежки верижни катастрофи и в двете посоки затвориха магистрала "Тракия" в района на Ямбол. Ударили са се около 50 автомобила - леки и тежкотоварни, има и автобус. Единият масов инцидент е станал при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София. Има данни за петима загинали. Данните са към момента, като не е изключено броят на жертвите да нарасне, съобщи пред БНР областният управител Георги Чалъков.

Десетки са ранени, като броят им постоянно се мени. Четирима тежко пострадали са приети към момента в Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) "Свети Пантелеймон" в Ямбол. Това съобщи за БТА заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев. По думите му всички екипи на спешна помощ са насочени към мястото на двете верижни катастрофи. Към момента състоянието на пострадалите се уточнява.

"Над 50 са ранени, осигурени са максимално бързо екипи, които обезопасяват участъка. Все още има затиснати хора, съобщава се и за деца. Съобщава се за цистерна с пропан-бутан, която се обезопасява. Възможно е да има още ранени, възможно е да има загинали, но екипите още не могат да стигат до всички", каза Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики пред бТВ.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков събра кризисен щаб. Активираха и системата BG-Alert. "Поради гъста мъгла е възникнала верижна катастрофа в участък от автомагистрала „Тракия” в района на пътен възел Хаджи Димитрово. Моля използвайте обходни маршрути и бъдете внимателни", гласи предупреждението.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров също активира системата BG-Alert с предупреждение за затваряне на автомагистрала „Тракия“. В съобщението се посочва, че поради гъста мъгла е възникнала верижна катастрофа в участък от автомагистрала „Тракия“ в района на пътен възел „Хаджидимитрово“.

Изпратени са екипи на пожарната, четири линейки и полицейски автомобили. Затворен е участъкът от автомагистралата между Нова Загора и Хаджидимитрово. Това съобщи за БТА областният управител на Сливен, който пътува към мястото на инцидента.

Причините са гъста мъгла, мокра настилка и несъобразена скорост. Магистралата е затворена в двете посоки, докато не бъдат изтеглени всички автомобили, каза директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.

"Към мястото на двете верижни катастрофи са насочени екипи на пътна полиция, пожарната и спешна помощ. Не може да се каже още колко са автомобилите, много са. Създаваме в момента организация, отцепено е движението, затворено е. По първоначални данни има пострадали", каза говорителят на полицията в Ямбол Татяна Павлова.

Вероятната причина за инцидента е много гъста мъгла.

Извършват се огледи, а движението ще бъде спряно и в двете посоки за целия ден и се пренасочва по обходни маршрути. От АПИ уточниха, че трафикът се пренасочва по обходен маршрут: п.в. „Карнобат“ – път I-6 „Петолъчката“ – Сливен – път II-53 – п.в. „Крушаре“. Движението се регулира от екип на „Пътна полиция“.

От полицията призовават водачите да карат с повишено внимание, да намалят скоростта и да пазят дистанция, особено в участъците с лоша видимост.

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