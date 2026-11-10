Две верижни катастрофи са станали на магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол. По първоначална информация има пострадали.

Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София, съобщиха за БТА от полицията и от Областното пътно управление.

Не е известен още точният брой на автомобилите, участвали в двата инцидента, но са десетки.

Причините са гъста мъгла, мокра настилка и несъобразена скорост.

Магистралата е затворена в двете посоки, докато не бъдат изтеглени всички автомобили, каза директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.

Към мястото на двете верижни катастрофи са насочени екипи на пътна полиция, пожарната и спешна помощ. Не може да се каже още колко са автомобилите, много са. Създаваме в момента организация, отцепено е движението, затворено е. По първоначални данни има пострадали, каза говорителят на полицията в Ямбол Татяна Павлова.