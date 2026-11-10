Урсула фон дер Лайен вече пристигна на посещение във Варна, на което ще обсъди с Румен Радев сигурността в Черно море. Още в първите минути тя беше посрещната от протестиращи, насъбрали се около маршрута на кортежа й.

"Не се оправдаха очакванията за по-голяма масовот на акцията. На протеста присъстваха предимно представители на ПП "Възраждане", които се опитаха да преминат през полицейския кордон при пристигането на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във ВВМУ", съобщават от Черно море. бг.

Още от сутринта из Варна се появиха надписи "Варна иска мир, а не война".

Свъ

Протестът срещу Урсула фон дер Лайен подготвя още от вчера от "Възраждане-Варна", като лидерът на партията, Костадин Костадинов, написа днес във Facebook, че неканен гост идва в града.

Със знамена на партията и плакати с надписи "No money for Ursula", привържениците на "Възраждане" заявиха, че председателят на ЕК не е добре дошла в морската столица.

Междувременно стана ясно, че предвиденият брифинг в резиденция "Евксиноград" на премиера Румен Радев и Урсула фон дер Лайен е преместен в сградата на Висшето военноморско училище (ВВМУ) "Никола Йонков Вапцаров" без да бъдат уведомени представителите на голяма част от акредитираните медии.