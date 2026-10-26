Илияна Йотова печели 34,76% от гласовете на първия тур на президентските избори, а Андрей Гюров получава 31,95%. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 15:00 часа на 26 октомври при 100% обработени протоколи в районните избирателни комисии.

За кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев са гласували 528 929 души, а за Андрей Гюров - Георги Кандев - 486 214.

На трето място се нарежда Костадин Костадинов с 12,55% (190 894 гласа).

Четвърти остава Радостин Василев с 4,61% (70 118 гласа).

Петото място заема Ивелин Михайлов с 3,79% (57 633 гласа).

Шести е Иван Христанов - 2,39% (36 414 гласа).

С опцията "Не подкрепям никого" са гласували 67 353 избиратели, или 4,43%.

На балотажа на 1 ноември един срещу друг ще се изправят Илияна Йотова и Андрей Гюров.