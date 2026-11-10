Над 10 души са загинали при двете верижни катастрофи край Ямбол на автомагистрала "Тракия".

Това съобщи за БТА областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

В ямболската областна болница са настанени 11 пострадали, повече от тях в тежко състояние, каза заместник-директорът ѝ д-р Валентин Вълчев. Седем от ранените са с политравми, трима са с фрактури на крайници, установява се в момента състоянието на останалите, посочи д-р Вълчев.

На всеки 2-3 минути на мястото на инцидентите идва линейка. Образувана е колона от автомобили от 288-и км до пътен възел "Кабиле".

Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. По първоначални данни инцидентите са с участието на около 50 леки и тежкотоварни автомобила.

По разпореждане на министър Демерджиев към мястото на тежкия пътен инцидент на магистрала „Тракия“ пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов, съобщиха от МВР.

Към момента трафикът се пренасочва по обходен маршрут: п.в. „Карнобат“ – път I-6 „Петолъчката“ – Сливен – път II-53 – п.в. „Крушаре“. Движението се регулира от екип на „Пътна полиция“.