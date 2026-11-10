Частично бедствено положение е обявено в три общини в област Ямбол заради тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Всички налични сили и ресурси на институциите от областите Ямбол, Сливен и Бургас са мобилизирани за спасителната операция, а в действията е включен и военен самолет „Спартан“.

Режимът на частично бедствено положение обхваща общините Ямбол, „Тунджа“ и Стралджа. Той е въведен със заповед на областния управител Георги Чалъков и е в сила от 7:30 часа на 10 ноември, съобщиха от Областна администрация.

Решението е продиктувано от създалата се извънредна ситуация и значителните материални щети вследствие на тежкото пътнотранспортно произшествие.

Със заповедта са разпоредени мерки за ограничаване и ликвидиране на последствията от катастрофата, своевременно оповестяване на населението чрез националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT, както и привеждане в готовност на необходимата техника и човешки ресурси.

За ръководител на операциите е определен комисар Иван Динев - директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Ямбол. На мястото на произшествието работят екипи на "Спешна помощ", полицията и пожарната.

Мобилизирани са допълнителни медицински и спасителни екипи от трите области. Пострадалите се транспортират и приемат в областните болници в Ямбол, Сливен и Бургас. В спасителните действия участва и военен самолет „Спартан“, а военнослужещи от формированието в Кабиле подпомагат органите на реда.

Областният управител Георги Чалъков свика спешно Областния кризисен щаб, като лично следи развитието на ситуацията и координира действията на институциите.

Обстановката остава сложна заради гъстата мъгла и мократа пътна настилка, които допълнително затрудняват работата на спасителните екипи. Автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол остава затворена за движение.

Активирана е системата BG-ALERT, чрез която гражданите са предупредени за опасните метеорологични условия и необходимостта от повишено внимание.

Апелът към шофьорите е да намалят скоростта, да спазват дистанция и да не предприемат рискови маневри. Всички отговорни институции остават в готовност до овладяване на ситуацията и приключване на спасителната операция.