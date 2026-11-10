Проблем с електрозахранването предизвика интензивно факелно изгаряне в рафинерията на "Лукойл" в Бургас. Това стана ясно от писмена позиция на "Лукойл Нефтохим Бургас" до БНТ, след като черен дим и пламъци бяха забелязани от едната факелна кула на рафинерията.

В позицията на дружеството става ясно, че изгарянето се дължи на изключително дълбок спад на захранващото напрежение. Практически то е паднало до нула, като това е довело до аварийно прекратяване на работата на почти 80% от инсталациите.

Причината е външна за рафинерията и е свързана с подстанция "Камено", която работи на 110/20 кV. Там по същото време са извършвани планови профилактични дейности. Възникнало е трифазно късо съединение, предизвикало 3 последователни смущения на напрежението с продължителност съответно 400 милисекунди, 1 секунда и отново 400 милисекунди.

Дали причината за инцидента е човешка грешка или техническа неизправност,

предстои да бъде установено от Електроенергийния системен оператор.

Толкова дълбоко и мащабно външно смущение в електрозахранването не е засягало рафинерията през последните 25 години.

Според наличната оперативна информация не са били регистрирани повишения на показателите за замърсяване на въздуха, нито от станцията за контрол на качеството на въздуха в Бургас, нито от тези в Камено и Долно Езерово. Няма и оплаквания от граждани, свързани със замърсяване на атмосферния въздух.

Независимите системи за мониторинг на рафинерията също не са отчели превишения на контролираните показатели. Следователно наличните данни от измерванията не показват влошаване на качеството на въздуха над нормите. Засега няма основания за притеснение сред обществото.