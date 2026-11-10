Заради тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия" ще се събере кризисен щаб в град Ямбол. На магистралата са станали и още две верижни катастрофи. Вероятно ще бъде активиран BG-Alert.

Първият инцидент е настъпил малко след 07.00 ч. в района на 289-и километър в посока Бургас. При него са се ударили верижно няколко автомобила.

Малко след това възниква нов инцидент в района. Минути по-късно се удрят няколко автомобила и в посока София.

Мобилизирани са екипи на спешна помощ от Сливен и Бургас, както и въздушна медицинска помощ

Към момента в болницата в Ямбол все още няма транспортирани пациенти, но болнични екипи са в готовност да приемат пострадали при тежката катастрофа. Това съобщи за БНТ Валентин Вълчев, зам. - директор на лечебното заведение.

Създадена е организация в лечебното заведение, като е координирано с Центъра за спешна медицинска помощ и Центъра за спешна въздушна помощ какви пациенти могат да бъдат приети.

По информация на д-р Вълчев са мобилизирани екипи на спешна помощ от Сливен и Бургас, както и екипи за въздушен медицински транспорт.

Очакванията са при подобни тежки пътнотранспортни произшествия да има пациенти с политравми, но конкретна информация за състоянието и характера на нараняванията все още няма.

Ръководството на лечебното заведение е уведомило началниците на всички отделения и екипите са в готовност за прием и лечение на пострадалите.