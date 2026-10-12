Премиерата на документалния филм „Мисия: Ламанш“, посветен на поредния преодоляването на преодоляването на Ламанша от Англия до Франция по море от шампиона Цанко Цанков ще бъде в Поморие на 17 октомври. Началото е от 18.00 часа в НЧ "Просвета 1888".
На събитието лично ще присъства изтъкнатия спортист, който ще сподели момента с публиката и ще сподели ценни съвети за спорта и дисциплината.
Премиерата е подарък от Общината за малки и големи. Входът е свободен!
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