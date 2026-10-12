

България обмисля закупуването на нов катер за търсене и спасяване на човешки животи в Черно море, а в момента се обсъждат техническите с спецификации на плавателния съд и възможностите за европейско финансиране, обяви в Бургас по време на работно посещение днес министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му, това не е лесен процес. Междувременно снощи, корабът „Емил“, който бедстваше и бе оснавен на дрейф в Черно море след атаките с дронове, вече е изведен на 65 мили от Босфора. А корабът „Ейбъл“, който бе ударен в изключителната икономическа зона на България на 6 октомври, продължава да е под наблюдение от властите, като в момента теченията го отдалечават извън наши води, каза министър Пеев.



Имаме изготовен предварителен план, с колегите говорих в 9 часа, между воено-морските сили, между Министерство на транспорта и Министерство на обраната и разбира се, и гранична полиция също участват в този план. Те са разписани в оперативните споразумения.Това, което сме направили е първо да го наблюдаваме и да имаме план по който, ако той наближи към нашите води, няма да специфицирам кое е териториално море прилежащо, знаете по-добре от мен, ние да реагираме, а за сега течения всичко показва, че корабът е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води, нямаме така някакви притеснения относно неговото потенциално влизане в наши води, обяви министър Пеев.