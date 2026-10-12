Пилотен проект на на Община Бургас за изграждане на учебен полигон за безопасно шофиране ще бъде пренесена на национално ниво, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Според него по образеца на бургаския проект ще бъдат изградени поне шест подобни съоръжения в големите градове на страната, за да могат младите водачи да усъвършенстват уменията си зад волана.

„Прекрасна идея на кмета. Той се е самосезирал и са направили проект на полигон за безопасност, който пък ние, следвайки нашия план за пътна безопасност, възнамеряваме да построим, подобни такива, поне 6 на брой", заяви Пеев след срещата си с кмета Димитър Николов.

Министърът не скри, че бургаската общинска администрация е изпреварила държавата в тази посока. „Аз му казах, че съм изключително доволен, че той е стигнал до етап, в който ние не сме стигнали", каза Пеев и добави с усмивка: „Ние ще откраднем от него това, което е направил. Ще го прегледаме, може би ще го мултиплицираме на национално ниво.”

По думите му проектът на Бургас ще служи като пример за останалите големи градове. „Примерът, който дава още веднъж Бургас, е забележителен. Ние ще се постараем да ползваме този добър пример в големите градове на страната, така че да изградим поне 6 такива полигона, за да могат младите водачи да упражняват своите умения и да бъдат по-умели", подчерта министърът.

Пеев отбеляза още, че войната по пътищата продължава, което според него прави превенцията и практическата подготовка на младите шофьори особено належащи.