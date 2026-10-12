Теренът на бившата Магазия 7 в Пристанище Бургас да бъде използван за изграждането на Евровилидж – пространство за посетители и съпътстващи събития около „Евровизия“ 2027. Това обсъди кметът на Бургас Димитър Николов с министъра на транспорта Георги Пеев, който е на работно посещение в областния център. Пеев декларира пълната подкрепа на Министерството на транспорта за организацията на транспортните връзки по време на музикалния конкурс. И заедно с Николов дискутира и подготовката на терена, който се намира в непосредствена близост до зоната за обществен достъп на пристанището.



Николов поясни, че предстои теренът да бъде почистен и подготвен, след което предложението за разполагането на фестивалното селище ще бъде представено за одобрение от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

"Това е най-подходящата локация, тъй като се намира в непосредствена близост до централната градска част и има добри транспортни връзки. В близост са жп гарата, автогарата и Морската градина. Същевременно няма да се затрудни логистиката на обществения транспорт в града – напротив, очакваме достъпът да бъде улеснен", заяви кметът на Бургас.



Паралелно с това се разработва и визуалната концепция за Евровилидж. Окончателният вариант ще бъде представен, след като екипите приключат работата си по него.