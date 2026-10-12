Състезателите на Клуб по спортни танци „Бургас“ затвърдиха своите позиции сред световния елит, завоювайки бронзовите медали на Световното първенство по стандартни танци за състезатели до 21 години, проведено в Ротердам, Нидерландия.

След впечатляващото си представяне на Европейското първенство по стандартни танци до 21 години, проведено на 26 септември в Бургас, представителната двойка на града и България – Артур Власенко и Ивелина Карчева, постигна пореден исторически успех, този път на световната сцена.

В изключително оспорвана надпревара с участието на 45 от най-добрите танцови двойки от цял свят, бургаските състезатели демонстрираха изключителна спортна класа, техническо майсторство и впечатляваща подготовка, завоювайки бронзовите медали на Световното първенство по стандартни танци до 21 години.

С това престижно отличие Артур и Ивелина затвърдиха позициите си не само сред най-добрите танцови двойки в Европа, но и сред трите най-силни двойки в света в своята възрастова категория.

Бронзовите медали от Световното първенство са историческо постижение за българските спортни танци. Подобен успех в тази дисциплина е изключително значим за страната ни и е повод за огромна национална гордост. Той е поредното доказателство, че Бургас успешно изгражда състезатели от най-висока международна класа.

Макар състезателната 2026 година все още да не е приключила за Артур Власенко и Ивелина Карчева, бронзовите медали от Световното първенство в Ротердам са прекрасен завършек на участието им в най-значимите европейски и световни първенства през годината.

Зад тези впечатляващи резултати стоят години на упорит труд, постоянство, дисциплина и всеотдайност както на самите състезатели, така и на техния треньорски екип.

Ръководството на Клуб по спортни танци „Бургас“ и лично председателят на клуба Явор Вълчев изказват своите най-искрени благодарности към Община Бургас за постоянната подкрепа, която оказва на състезателите и за развитието на спортните танци в града.

Благодарение на тази подкрепа младите спортни таланти на Бургас имат възможността да се развиват, да се състезават на най-високо международно ниво и да прославят името на родния си град и България по света.