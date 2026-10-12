Ива Михайлова вече е в България. Тя е преминала границата с личните си документи вчера. По БНТ младата жена разказа, че е минала границата легално, с македонските си лични документи.

"Вчера се почувствах изключително зле, чухме се с Ники (Николай Димитров, адвокатът ѝ - бел.ред.), разбрахме се и двамата взехме това решение да ме вземе и да се прибера в България. Дадох документите ми за проверка и ни пуснаха. Имали сме проверка, няма нищо нелегално в моето преминаване. Следва да ме приемат в "Пирогов", следва моето лечение и след това рехабилитация", каза Ива. "Имаше проверка, няма нищо незаконно."

След това с личната си карта от България е влязла на територията на страната, отново през граничен пункт и след редовна гранична проверка. Тя е била взета от Кочани, за да бъде доведена в София от своя български адвокат, след като двамата са се чули по телефона по-рано вчера.

„Вчера се чух с моята приятелка Ива и тя каза, че просто не може да остане повече там. Ти следиш темата от самото начало и много добре знаеш какво е отношението на властите към нея и как се развиват нещата. Тя ми сподели, че не се чувства добре, и аз взех решение да мина границата, да отида в града и да я взема. Минахме през пункта. Тя показа македонския си личен документ на връщане и нямаше никакъв проблем. Българската си карта показа на нашия граничен пункт и се прибрахме вчера вечерта. Днес сутринта предприехме действия, за да постъпи в лечебно заведение, тъй като тя не се чувства добре. Тя дори няма други дрехи в момента, тъй като не вярвахме, че ще можем да минем границата, но бяхме длъжни да опитаме“, разказа адв. Николай Димитров.

В Скопие обаче посрещнаха новината с изненада. След запитване от Нова ТВ, от външното министерство на РСМ са заявили, че в системата за граничен контрол няма данни Ива Михайлова да е напуснала страната.

„Уважаеми, във връзка с лицето, за което отправяте запитване, Ви уведомяваме, че са извършени проверки в системата за граничен контрол на Министерството на вътрешните работи. Установено е, че за посоченото лице няма регистрирано излизане от територията на РС Македония“, се казва в официалния отговор на северномакедонското МВР.

Адвокатът на Ива Михайлова в Северна Македония Насер Рауфи заяви по БНР, че не е бил предварително уведомен за решението ѝ да се прибере в България, но, че то е оправдано предвид медицинското ѝ състояние, което е тежко.

По думите му съдебният процес срещу нея може да продължи и в отсъствието ѝ: "Не става дума за никакво бягство, а що се отнася за съдебния процес, той ще си продължи нормално, единствено не може Ива да бъде разпитана".

Срещу Ива Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води дело в Северна Македония за тежка катастрофа от 7 октомври 2025 г. на пътя Кочани – Щип. При инцидента загива един човек, а няколко души, сред които и самата Михайлова, са ранени. Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата ѝ оспорва тези твърдения с експертизи. След катастрофата на младата жена са наложени ограничения за напускане на страната, които възпрепятстват необходимото лечение в България.

Реакцията на българските власти

Президентът Илияна Йотова коментира, че е научила за завръщането на Михайлова едва тази сутрин и към момента не разполага с информация как е напуснала Северна Македония. „Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че първо компетентните органи в България трябва да се произнесат“, посочи държавният глава. Йотова изрази готовност да се срещне с младата жена, когато здравословното ѝ състояние позволява.

Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че ще бъде извършена проверка за начина, по който Михайлова е преминала границата. „Ще бъдат разпитани, за да се установи дали, кога, къде и как е пресечена границата. "Ще проверим и дали има нужда от охрана и, ако такава е необходима, тя ще бъде осигурена", каза още министърът. Той допълни, че от Северна Македония не са се свързвали с тях.

Външният министър Велислава Петрова уточни, че Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за пътуването и не е участвало в организирането му. Според нея случаят показва, че продължителното търсене на решение за лечението на Михайлова не е довело до необходимия резултат. Адвокат на Ива Михайлова е установил контакт с МВнР.