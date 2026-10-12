Плодове и зеленчуци се превърнаха в супергерои, а полезната храна разкри своите тайни пред децата в бургаските детски градини. С много усмивки, игри и творчески предизвикателства започна Седмицата на здравословното хранене, която Община Бургас организира от 12 до 16 октомври под мотото „Здравословна храна – суперсила за всички деца!“.

В първия ден от инициативата малчуганите се включиха в тематични занимания под надслов „Суперхрани за супергерои!“. Чрез забавни задачи и практически дейности те научиха повече за ползите от плодовете и зеленчуците, значението на витамините и ролята на разнообразното хранене за тяхното здраве, енергия и добро настроение.

В ДГ „Вълшебство“ денят се превърна в истинска академия за малки супергерои. С готварски шапки и много въображение децата създаваха пъстри картини, забавни човечета и композиции от плодове и зеленчуци. Някои от полезните храни дори получиха собствени костюми и суперсили, а творческите занимания показаха на малките участници, че здравословното хранене може да бъде истинско приключение.

Образователни ситуации на тема „Суперхрани за супергерои“ се проведоха и в групите „Делфин“ и „Слънчо“ на ДГ „Коледарче“. Чрез игри, интересни задачи и занимателни дейности децата откриха как правилният избор на храна им помага да растат здрави, силни и активни.

В инициативата се включиха още деца от детска ясла „Щурче“, ДГ „Детелина“, ДГ „Калинка“ и ДГ „Делфин“, където темата за полезните храни също беше представена по достъпен и увлекателен за най-малките начин.

Седмицата на здравословното хранене е насочена към изграждането на добри хранителни навици още от ранна детска възраст. Чрез игри, творчество и лично участие децата не само научават кои храни са полезни за тях, но и изграждат положително отношение към грижата за собственото си здраве.

През следващите дни инициативата ще продължи с нови тематични занимания, които ще насърчават малките бургазлии да откриват връзката между здравословното хранене, движението и активния начин на живот.

Защото суперсилите не се крият във вълшебни отвари, а в добрите навици, полезната храна и ежедневната грижа за здравето!