Никола Цолов ще направи първите си километри зад волана на болид от Формула 1 още тази седмица. Българският пилот ще участва в тест на Racing Bulls на пистата „Имола“, съобщава специализираното издание RacingNews365.

19-годишният Цолов ще кара в четвъртък болида VCARB 02, с който Racing Bulls участва през сезон 2025. Става дума за тест по програмата Testing of Previous Cars, която позволява на отборите да използват автомобили от предишни сезони.





Информацията беше потвърдена от изпълнителния директор на Racing Bulls Петер Байер. По думите му целта е тимът да продължи подготовката и развитието на българския талант, който в момента е лидер в класирането във Формула 2.

„Ще го пуснем в TPC тест на „Имола“, за да продължим да му помагаме в подготовката“, заяви Байер, цитиран от RacingNews365.





Цолов е част от програмата за млади пилоти на Red Bull от миналата година, след като преди това беше свързан с академията на Alpine. Представянето му го поставя сред кандидатите за бъдещо място във Формула 1 с Racing Bulls.

Според изданието българинът е сред пилотите, които могат да бъдат разглеждани за състезателно място, но възможен вариант е първоначално да получи ролята на резервен пилот. Причината е силното представяне през настоящия сезон на Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад.

Байер подчерта, че и двамата настоящи състезатели се представят отлично, като специално отбеляза деветото място на Лоусън в класирането и скоростта му както в квалификациите, така и в състезанията. В същото време той даде висока оценка и за представянето на Цолов във Формула 2.





Ръководителят на Racing Bulls Алън Пермейн вече определи българина като „следващия на опашката“ и потвърди, че той е сред пилотите, които тимът следи при вземането на решения за бъдещия си състав. Окончателният избор за пилотската двойка през следващия сезон предстои по-късно през годината.