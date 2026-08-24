Заловиха българин да пренася наркотици за над 3 милиона евро в Италия, съобщава Нова телевизия. При проверка на товарен автомобил пристанището в Чивитавекия са открити около 85 килограма дрога.

По първоначални данни камионът е пристигнал с ферибот от Барселона. Превозното средство било подложено на щателна митническа проверка. Кучета, използвани от италианската финансова полиция, насочили митническите инспектори към пода на полуремаркето на камиона. Там те открили специално изграден тайник.

В него са намерени 53 вакуумирани пакета с марихуана и 26 пакета кокаин. Общото количество на наркотиците е малко над 85 килограма. Стойността на дрогата се оценява на повече от 3 млн. евро.

Водачът на камиона е арестуван по подозрение в международен трафик на наркотични вещества. Той е отведен в затвора в Чивитавекия. Камионът и дрогата са иззети.