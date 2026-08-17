„За мен това е най-модерната зала. Разбира се, аз съм пристрастен към нея. Вложили сме, както очевидно всички ще се убедите, всички удобства, всички възможности тази зала да бъде мултифункционална. За „Евровизия“ много зависи от сценариите, които организаторите ще предложат и как да бъде разположена публиката. Пак казах вече, залата разполага с възможностите, с функционалността да има правостоящи или да има седяща публика“. Това каза арх. Ивайло Петков - един от проектантите на зала „Арена Бургас“, където през месец май ще се проведе „Евровизия 2027“.

„Арената, която е направена заради леката атлетика, е 5400 квадратни метра свободна площ. Ние сме предложили съвместно с Община Бургас два сценария за разполагане на сцените, но с екипа на „Евровизия“съвместно ще изградим окончателния вариант. Възможностите са много. Входовете са симетрични отвсякъде, може да се влиза и излиза от различни нива, от различни посоки. С екипа на „Евровизия“, когато беше тук, разгледахме обстойно възможностите ѝ, това бе едно от условията Бургас да разполага с подходящото място за около 15 000 човека и работен екип, който да живее около пет седмици в залата“, каза той.

По повод спекулативните твърдения в социалните мрежи за това, че покривът на залата нямало да издържи необходимата техника, той каза:

:Много често се замислям, че зад всяко невярно съждение, изказано публично, трябва да стои Страшният съд, защото всичко е облечено с документи. Залата по документи е проектирана за 60 килограма на квадратен метър, сметнете го по 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива е около 300 тона. Това не е нещо, което го изказвам тук пред вас, има го документирано в проектната документация. Тя се намира публично достъпна за всички, така че спекулациите са общо взето… една жена каза, извинявам се“, посочи той.

На въпрос как ще се подобри акустиката, той отговори, че 25 години се занимавам с публични пространства и знае, че всяко публично пространство се обновява. „Първото нещо, което екипът на „Евровизия“ като влезе в залата каза, бе: "Може ли таванът да е черен?". Проектът е готов, но ако бяхме го изпълнили миналата година, тя щеше да бъде бяла и сега щяхме да я пребоядисваме черна. Така че за акустиката, проектът ни е готов, остойностен и предстои да бъде изпълнен. Единствената разлика от изпълнението на проекта е, че най-вероятно акустиката ще бъде изпълнена с черен цвят, за да спестим боядисване на покрива или допълнителни воали, които да го направят черен.“, добави арх. Петков.