Два случая на нелегален трафик на лекарствени продукти предотвратиха на ГКПП "Калотина" само за седмица, съобщиха от Агенция "Митници".

260 ампули с витамини и тестостерон задържаха на 21 август при проверка на автомобил с трима пътници. Колата е пътувала от Сърбия за България, а медикаментите са намерени в багажа на двама от пътуващите.

По-рано през седмицата, при проверка на входящо превозно средство на пункта са открити и лекарства в таблетна форма, предназначени за лечение на епилепсия, но също така търгувани и на черния пазар.

Само в рамките на изминалата седмица, при различни проверки на територията на цялата страна, митническите служители са задържали над 700 опаковки лекарствени и козметични продукти, включително хормонални препарати, хиалуронова киселина, анаболни стероиди, лекарствени продукти за хуманната и ветеринарната медицина.

При установяването на нарушенията Агенция „Митници“ е сътрудничила с ГД „Гранична полиция“, Българска агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция по лекарствата.

Нелегалните козметични и лекарствени продукти са част от над 150 000 контрабандни или фалшиви стоки от всякакъв вид. Те са разкрити при общо 128 случая на нарушения, установени в рамките на изминалата седмица на външните граници и във вътрешността на страната от митническите служители.