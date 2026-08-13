Кметът на Бургас Димитър Николов благодари публично на кметовете на София, Пловдив и Варна- Васил Терзиев, Костадин Димитров и Благомир Коцев за поздравленията и партньорството, след като стана ясно, че „Евровизия 2027“ ше се проведе в морския град.

„Политиката не трябва да влиза в Евровизия! Най- малкото пък да се атакуват политически кметовете на другите градове! За мен те са чудесни градоначалници!

Специално поздравявам екипа на Васил Терзиев! Свършиха чудесна работа!А оценката на международната комисия е по определени световни критерии, които нямат нищо общо с политиката. Работата ни с колегите кметове заедно тепърва предстои, за да представим красивите градове на България! Чудесна работа на екипите ви, колеги!“, заяви кметът Николов.

Той посочи, че тепърва ще бъдат планирани събитията във всички градове.

„Бургас не е България, всички сме България и ще покажем това на света! Благодаря за хилядите пожелания! Поздравления, България!“, обяви още Димитър Николов.

Той благодари на г-н Мартин Грийн, директор на конкурса „Евровизия“ за думите:

„Радваме се, че Бургас ще бъде градът домакин на „Евровизия“ през 2027 г.

Бургас добавя нещо наистина специално към конкурса „Евровизия“.

Той е жизнен и гостоприемен град на Черно море със силна музикална и културна идентичност и притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, които са необходими, за да посрещне семейството на „Евровизия“.