Скали се срутиха на пътя в Кресненското дефиле този следобед. В свлачището се е блъснал автомобил. Пострадали са две жени, които са откарани в болницата в Благоевград. Огромно е задръстването.

Временно движението по път I-1 Симитли – Кресна се осъществява в една лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От агенцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха, че самостоятелно е катастрофирал лек автомобил. Две жени са транспортирани за преглед в МБАЛ – Благоевград. Движението в района се осъществява в едната лента.