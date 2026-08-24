Тези два самолета, които са разположени на летището в Безмер, нямат нито един полет на юг от летището. Единствените полети са в държави членки на Алианса, на север и на запад от нас, за участие в тренировки и учения, каза премиерът Румен Радев за самолетите цистерни на военновъздушните сили на САЩ, които напуснаха Безмер. Премиерът коментира темата на съвместна пресконференция с министърът на правосъдието Николай Найденов, на която представиха раздел „Правосъдие“ от Програмата за управление на Република България 2026 г. - 2030 г.

Мисля, че всичко това е ясно и всичко това е отчетено, посочи премиерът.

Той бе попитан дали очаква американските самолети цистерни да се върнат на летището в Безмер и дали смята, че България е застрашена след изказването на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи за напусналите Безмер самолети цистерни. В него се казва, че държавите нямат причина да се опасяват от евентуални действия на Иран, освен ако не позволят техните бази, съоръжения или оборудване да бъдат използвани от агресорите за незаконни действия.

Румен Радев каза също, че не смята, че България е застрашена.

Според премиера зададения на него въпрос трябва да бъде зададен на правителството на Росен Желязков или на това на Андрей Гюров. По думите му те са приели на летището в София почти 15 самолета и са удължавали техния престой. Тези 15 самолета изпълняваха мисии само на юг от България, в района на бойните действия. Те презареждаха изтребители, ударни самолети за удари по Иран. Това трябва да е ясно, каза още Радев.