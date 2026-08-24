Нидерландия няма да участва в конкурса "Евровизия 2027", който ще се проведе в Бургас през май догодина. Решението беше обявено в понеделник от нидерландския обществен оператор AVROTROS, който заяви, че конкурсът вече не може да бъде смятан за достатъчно неутрален заради продължаващите геополитически конфликти и участието на Израел. Това съобщи "Евронюз"

AVROTROS посочва тежката хуманитарна ситуация в Газа, ограниченията пред свободата на пресата и нарастващото политическо напрежение около конкурса като основни причини за решението.

През последната година нидерландският оператор е настоявал Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) да въведе ясни и прозрачни правила за участието на държави, замесени във военни конфликти. Според AVROTROS направените наскоро промени от EBU не дават достатъчно гаранции, че независимият и неутрален характер на конкурса е възстановен.

"Евровизия" първоначално е създадена, за да обединява хора и държави, но международните конфликти все повече влияят върху конкурса и подкопават неговата неутралност, заяви генералният директор на AVROTROS Тако Цимерман.

По думите му участието през 2027 г. вече не би било съвместимо с ценностите на оператора - надеждност, независимост и човечност.

AVROTROS е уведомил нидерландската обществена медийна организация NPO за решението си и е върнал на нея отговорността за бъдещото участие на страната. NPO ще реши какви последващи действия да предприеме за 2027 г.

Нидерландия не участва и в "Евровизия 2026" във Виена. Тогава конкурса бойкотираха още Исландия, Испания, Ирландия и Словения заради участието на Израел. Аудиторията на изданието спадна до около 131 млн. зрители спрямо 166 млн. година по-рано.