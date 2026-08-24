Тикторъкът Стоян Колев, който е под домашен арест в жилището си в бургаския ж.к. „Славейков“, избяга от блока, в който се намира апартаментът му. Докато полицаи пристигаха в дома му по сигнал, че е напуснал обсега на гривната, която носи на крака си, той по стълбите е стигнал до един от прозорците на междуетажното пространство. Оттам по шорти се е отправил бегом към спирка на бул. Стефан Стамболов, намираща се на метри от Второ РУ.

„От известно време Стоян не е на себе си, домашният арест съвсем го съсипа психически. Човек с диагноза е оставен затворен, това не е нормално. Има нужда от лекар и спешно лечение..“, казаха приятелите му.

През последните два месеца той видимо постепенно се влошаваше психически. "Звъняха му в 2 часа посред нощ на вратата непознати хора и бягаха по стълбите, летяха дронове, побъркваха го как ли не допълнително", казаха приятелите му.

Малко преди случая днес, полиция отново бе на адреса му заради нарушение на обсега на домашния арест. В тези минути той е бил в състояние, в което с него не можело да се комуникира нормално, вървял безцелно из апартамента си, а входната врата стояла отворена.

Според приятелите му Колев нямало да посегне на друг човек, но можел да нарани себе си.