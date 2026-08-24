Четири дни, наситени с изключително богата програма, красиви стихове и дълбоки послания- Така Община Поморие се обръща към всички жители и гости на града в навачерието на поетичните празници в чест на Яворов. Събитието се организира от екипа на НЧ „Просвета 1888” и Община Поморие, а началото е от 18.00 часа на 27 август. Тогава ще бъде отслужена заупокойна молитва в храм „Свето Рождество Богородично”. А в 19.30 часа ще е 19:30 ч. Поморие ще отдате почит на поета пред паметника му.



В рамките на Яворовите дни са предвидени изложба „Писатели рисуват”, театрална постановка - „Две любови. Един поет”, премиери на книги. За 68 път ще бъде спазена страдицията с рецитал-конкурс и национален конкурс за поезия „От заник слънце озарени, алеят морски ширини…”



Ето и програмата:





27 август, четвъртък



18:00 ч. – Заупокойна молитва в памет на Пейо Яворов



Храм „Свето Рождество Богородично“



18:30 ч. – „Писатели рисуват“ – документална изложба на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас



НЧ „Просвета 1888“



19:30 ч. – „Две любови. Един поет.“ – композиция по писма на Лора и Мина с участието на Мария Маркова и Сияна Алексиева. Откриване на „Яворови дни 2026“



Паметник на Яворов



20:30 ч. – „Писателското кафене“ – театрално представление на ДТ „Борис Луканов“ – Ловеч. Автор и режисьор: Елица Йовчева



НЧ „Просвета 1888“

28 август, петък



18:00 ч. – „И аз на този свят живях…“ – Боян Чимов с 55 години творчески път. Среща с твореца и неговото слово. Изпълнение: Сияна Алексиева. Представяне: Петя Казакова



ГХГ „Дечко Стоев“



20:00 ч. – „От Виена до Буенос Айрес“ – концерт на струнен квартет „Тонъ“



НЧ „Просвета 1888“

29 август, събота



11:00 ч. – Национален рецитал-конкурс – I кръг



НЧ „Просвета 1888“



18:00 ч. – „Кристо – изкуство и форми“ – изложба, организирана съвместно с Националната галерия, Художествената галерия – Казанлък, Националната художествена академия и ГХГ „Дечко Стоев“ – Поморие



ГХГ „Дечко Стоев“



20:00 ч. – Литературна среща с Мария Лалева и представяне на най-новия ѝ роман „Пътища от огън“. Музикално изпълнение на Максим Василев – кларинет



Паметник на Яворов