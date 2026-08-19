През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите ще прегърми.

По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 31°.



По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд - само над Рило-Родопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите и с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през деня в по-ниските части постепенно ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.