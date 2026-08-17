„Домакинството не е финалната точка, а е началото. Финалът ще бъде на 15 май, а на 16 май аз искам да имам възможността с госпожа Милотинова да обявя, че България се справи изключително успешно. За нас е много важно всички делегации, всички екипи, които пристигнат в България, наистина да се почувстват като у дома си “- Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов, който днес, заедно с генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова се срещна с медиите и очерта конкретните стъпки при подготовката на домакинството на "Евровизия 2027" в Бургас. Подготовката вече е започнала, а още в петък са обявени процедурите за допълнителните дейности. Първата важна задача е проектът за сцената, около който ще бъде изградена концепцията на шоуто. След него ще стане ясно и разпределението на местата за зрителите. Процедурите не са кратки, но към момента подготовката върви в срок. А БНТ работи по подготовката още от победата на България във Виена на 17 май, заяви от своя странаМилена Милотинова.

Предстои работа по транспортната и глобалната логистика – въздушни връзки, автобусен транспорт и шатъли, както и координация с транспортни фирми, туроператори, хотелиери, ресторантьори и службите, които ще отговарят за сигурността. “, каза Николов.

"Евровизия" трябва да бъде тема, която обединява България, а домакинството да се използва за представянето на страната и региона пред света – не само като туристическа дестинация, но и като място с богати културни и фолклорни традиции.

БНТ се подготвя да посрещне повече от 1000 журналисти в Бургас, заяви Милена Милотинова, която, заедно с Николо вече е направила обход на местата, където могат да бъдат разположени медиите, както и на връзките между пресцентъра и зоната на продукционното шоу. „Цялото това струпване на медии в Бургас е огромен шанс да покажем страната си такава, каквато е – красива, гостоприемна, страна на таланти“, заяви Милотинова. И акцентира върху огромния международен и дигитален обхват на конкурса- многомилионна аудитория, като в ефира, така и в социалните мрежи, а излъчването на конкурса достига до многомилионна международна аудитория.

„Евровизия трябва да се усеща не само в залата, в която ще се проведат полуфиналите и финалът, а в целия Бургас и региона. Редица европейски градове, които не са столици, вече са били домакини на конкурса и са се справили успешно. Сред тях тя посочи Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам и Торино“, посочи генералният директор на БНТ.

Николов очаква домакинството да има положителен ефект и върху бизнеса и туризма, вече е разговарял с големи и средни хотелски вериги, представители на различни категории места за настаняване. И подчерта, че не трябва да се допуска необосновано повишаване на цените, което би могло да навреди на имиджа на Бургас и България. „Изключително важна е репутацията ни“, заяви кметът. И обяви, че е забранил отпуските на екипа си до провеждането на музикалния конкурс и "ще ги изцедя като лимони", за да може Бургас да се подготви подобаващо за него.

Милотинова даде висока оценка за подхода на Бургас, при обявяването на новината за домакинството.

„С този мотивиран екип, който имате, с още по-мотивирания и професионален екип на БНТ и с подкрепата на EBU мисля, че ще направим нещо впечатляващо“, покочи Милотинова.

А на слуховете, че Бургас е получил домакинството на големия музикален конкурс, за да се изстреля до небесата популярността на бургаския кмет и той да се кандидатира на изборите през октомври за държавен глава, засенчвайки евентуалната поява на Андрей Гюров, Димитър Николов отговори така: "Дал съм си обет до 15 май с политика да не се занимавам. Мисля, че с това изчерпвам въпроса. Ще направя приложими всички изисквания, така че в Бургас да се случат по-бързо всички дейности и изцяло ще се концентрирам върху това гостите в България да останат максимално очаровани и доволни. Ще отговарям само на въпроси, свързани с работата ми по отношение на провеждането на "Евровизия" и ежедневните ми кметски задължения. Темата политика въобще не ме вълнува".