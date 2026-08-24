Измамник, вземал по 50% капаро за почивки по българското Черноморие, бе задържан при акция на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП, съобщиха оттам. Преди това 22-годишният мъж успял да излъже 27 души с общо 6000 евро.



Мъжът публикувал обявите в популярен портал. Искал 50% капаро по банкова сметка, регистрирана на муле. Веднага след получаването на средствата, те били теглени.



Клиентите били убеждавани да превеждат капаро в размер на около 50% от сумата за харесания имот по банкова сметка. Сметката е била регистрирана на трето лице, а средствата са били теглени веднага.



При претърсване на постоянния адрес на арестувания са иззети вещи, имащи отношение към престъпната дейност.



Извършителят е заявил готовност да възстанови средствата на всички пострадали. От ГДБОП напомнят хората да са особено внимателни при резервации на ваканционни имоти онлайн.



"Проверявайте внимателно обявата, самоличността на предлагащия имота и условията за плащане, преди да превеждате капаро", пишат от службата във фейсбук профила си