Бургас отново ще събере истории за личности и събития, оставили следа през 20-и и 21-ви век. Деветото издание на Международния фестивал за документално историческо кино DOCK 2026 ще представи селекция от български и международни продукции.

"Преди Бургас ще направим с Димитър Стоянович фестивала "Любовта е лудост" - 34-о издание, което започва на 26 август във Варна. Фестивалното лято продължава или се удължава. Събрали сме много добри филми. Актьорът Владимир Пенев е председател на журито, а Жана Яковлева, Анна Пападопулу и Станислав Тодоров - Роги са членове на журито. Имаме и специални гости", каза журналистът и писател Георги Тошев за "България сутрин".

Фестивалът DOCK 2026 започва на 17 септември в Бургас, а неговото откриване ще бъде с филма за Силви Вартан, дело на журналиста.

"Това е най-популярният фестивал за документално кино. Той се случва за поредна година в Бургас. Акцентът на този фестивал винаги е бил върху документалното историческо кино. Тази година се разширява по много интересен и съвременен начин и благодаря на проф. Стоянович, който селектира и филма за Силви Вартан. Това е признание, че филмът не е просто приказка за изключителната кариера на нашата сънародничка, а че с режисьора Ема Константинова сме се опитали да разкажем за България през личната съдба на едно момиче, което напуска България на 6 години. Три епохи минават през филма - нейното завръщане след години", допълни Тошев в ефира на Bulgaria ON AIR.

За него филмът за Вартан е дълбоко личен и дълбоко емоционален.

"Самата тя признава, че никога не е вярвала, че България ще бъде свободна. Когато каца със самолета, а френски екипи снимат завръщането ѝ у нас, тя трудно сдържа емоциите си."

Той призна, че на фестивала в Бургас ще бъдат показани много важни филми.

"Това са филми за исторически личности, които променят не само българската, но и световната история. Филмът за Путин е направен много смело от един изключително смел документалист, който се намеси и при раздаването на наградите "Оскар". Има и много силна българска селекция. Има и филми, които разказват за мафията. Всичко това създава ново преживяване, в което не просто развлечението е водещо, а и това да се замислим дали определени исторически епохи се повтарят и по какъв начин историята присъства в днешния ден", добави Георги Тошев.