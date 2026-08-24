На 28 август /петък/ света Анастасия се превръща в „Остров на хвърчилата“. Гостите ще могат да наблюдават калейдоскоп от цветни хвърчила в небето, демонстрации с различни видове - от древни китайски модели до ултрамодерни спортни. Както и впечатляващи обемни хвърчила, които ще впечатлят малки и големи гости на острова.

Организаторите - Българска Кайт Асоциация са предвидили и безплатно училище за хвърчила. „Вземете спортно хвърчило в ръцете си и почувствайте вятъра. Нашите инструктори ще ви научат на техниките - от основни до напреднали. Хвърчилата са измежду най-древните летящи обекти, създадени от човека преди 4500 години“, споделя екипът.



Проявата е част от ежегодната поредица „Виа Понтика" - верига от фестивали на хвърчилата по цялото Българско Черноморие.