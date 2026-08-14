Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) действаха по три сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието. Специализиран екип от Военноморска база-Варна разузнаха дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега, в близост до с. Тюленово, област Добрич. Екипът класифицира обекта като стартови двигател, съобщиха от Министерството на отбраната на сайта си.



Специалисти от състава на Военноморска база-Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето, открит плажа на Приморско, област Бургас. Безпилотният летателен апарат е класифициран като разузнавателен. Военнослужещи действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на с. Лозенец, област Бургас.

С цел осигуряване безопасността на корабоплаването и туризма, специализираните екипи от ВМС транспортираха обектите към Военноморските бази във Варна и Бургас, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Военнослужещите от ВМС действаха и на трите места по разпореждания на началника на отбраната и след заповеди на заместник-командира ВМС. В края на миналия месец противоминната военноморска група в Черно море изпълни задача по унищожаване на дрейфащ дрон.

Обект, плаващ на 21 мили източно от Ахтопол, бе забелязан на 21 юли около 12:40 часа, след отплаването на корабите от състава на Противоминната военноморска група от пристанище Бургас.

Командирът на тактическата група постави задача на минен ловец „Акчай“ от ВМС на Турция да обследва обекта. Водолазният екип на кораба го опознава като дрейфащ безпилотен летателен апарат със счупено крило. При подводния оглед не бяха открити боеприпаси, подкачени към корпуса му.