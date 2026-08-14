По случай избора на Бургас за домакин на „Евровизия“ през 2027 година директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област и на общинските културни туристически обекти в община Бургас единодушно решиха да подарят на Дара пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона.

С него тя и семейството ѝ ще могат да посещават безплатно четирите експозиции на Регионалния исторически музей в Бургас, Бургаската художествена галерия, музеите и галериите в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат. Билетът важи и за крепостта „Маркели“, римския град „Деултум“, средновековните църкви в Несебър, тракийското светилище „Бегликташ“ край Приморско, крепостта „Русокастро“, Античната куполна гробница и Музея на солта в Поморие, „Авиомузей Бургас“, древния град „Акве Калиде“, остров Света Анастасия и туристическия комплекс „Ченгене скеле“.

С този жест музейните директори и Община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и голямата ѝ победа на тазгодишната „Евровизия“, благодарение на която през 2027 година Бургас ще бъде домакин на следващото издание на този най-голям европейски музикален форум.

„Пожизненият билет е повече от пропуск. Той е символична покана без срок на валидност – Дара и нейното семейство винаги ще бъдат добре дошли там, където се пази паметта на бургаския край, неговата хилядолетна история, археологически богатства, традиции, изкуство, движимо, недвижимо и нематериално културно наследство. „Евровизия 2027“ е много повече от музикално събитие. Това е възможност Бургас и целият регион да представят пред Европа и света не само своето модерно лице – свежо, младо и динамично, но и безценното си културно-историческо наследство“, посочват още музейните директори.