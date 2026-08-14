Повдигнаха обвинение на 49-годишен мъж за убийството на възрастен мъж от село Добруджанка в Силистренско, съобщиха от прокуратурата.

Тези действия са предприети с оглед обезпечаване на присъствието му в съдебно заседание за разглеждане на искане на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка постоянен арест спрямо него.

Разследването по случая е започнало на 11 август, след като възрастния мъж е намерен безжизнен в дома си в селото. По тялото му са установени следи от насилствена смърт.

От направената аутопсия e станало ясно, че той е починал вследствие на кръвозагуба, резултат от нанесени му три прободни рани, едната от които в белия дроб.

Установена е съпричастността на 49-годишния мъж от Силистра към извършеното тежко криминално деяние. Мъжът е издирен и задържан, като на 12 август е привлечен към наказателна отговорност за две престъпления - за убийство и за кражба на 350 евро, собственост на жертвата.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се продължава.