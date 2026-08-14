Бургас е избран за домакин на „Евровизия 2027“ заради най-силната цялостна кандидатура, която съчетава подходящо място за провеждане на конкурса, ангажираност на местната власт, добра транспортна свързаност, инфраструктура и хотелска база, както и концепция за превръщането на събитието в преживяване за целия град и регион. Това каза генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова в интервю в ефира на обществената телевизия тази сутрин.

По думите й оценката на кандидатурите е извършена по комплекс от критерии в пет основни направления – инфраструктура, места за провеждане и техническо обезпечаване, ангажираност, управление и способност за изпълнение от страна на града домакин, безопасност, сигурност и устойчивост, транспорт и настаняване, както и брандиране, преживяване за феновете и туристите, комуникация и устойчивост.





Генералният директор на БНТ посочи, че документацията на кандидатстващите градове е била разгледана от международна експертна работна група с участието на специалисти от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), както и на международни експерти с дългогодишен опит в организацията на конкурса.

Милотинова подчерта, че БНТ работи в тясна координация с EBU от спечелването на конкурса през май във Виена и че организацията ще продължи да подкрепя българската обществена телевизия и Бургас в подготовката. „В цялостния процес по организацията ние вървим стъпка по стъпка с EBU, ръка за ръка“, каза тя. По думите й критериите за избора на домакин, насоките и процедурите са разработени с участието на EBU, а подготовката се извършва чрез постоянна комуникация и експертни срещи.





Директорът „Комуникации“ на EBU Дейв Гудман, който бе включен в разговора по видеовръзка, изрази радостта си, че „Евровизия“ се завръща на Балканите след почти 20-годишна пауза, както и от това, че за първи път песенният конкурс ще се проведе в България. Той бе категоричен, че организацията ще работи като един екип с БНТ и Бургас.

„Трябва да работим заедно, да бъдем един екип“, каза той, като посочи, че EBU ще предостави своя опит и експертиза в планирането и организацията на конкурса. По думите му „Евровизия“ е най-голямото музикално събитие, а очакванията са Бургас да посрещне около 100 000 души от цял свят. Гудман подчерта и амбицията чрез домакинството да бъдат представени българският вкус, култура и идентичност пред международната публика.

Според Милотинова подготовката за домакинството вече е започнала. В деня след подписването на договора представители на БНТ и община Бургас са провели работна среща, а около „Арена Бургас“ започва подготовка на терените за временната инфраструктура и съпътстващите съоръжения. Предстои значителен обем работа, включително административни процедури, изграждане на необходимата инфраструктура, организация на транспорта и настаняването и планиране на многобройните съпътстващи събития.





Генералният директор на БНТ отбеляза, че домакинството няма да бъде ограничено само до Бургас. Обществената телевизия възнамерява да покани и кметовете на останалите три града, участвали в процедурата за избор на домакин, за да бъдат обсъдени възможности за съпътстващи събития в техните общини. Амбицията е „Евровизия 2027“ да се превърне в национално събитие, което да представи не само Бургас, но и България като цяло, обясни тя.

По думите на Милотинова Бургас има сериозен опит в посрещането на туристи, както и добра инфраструктура за настаняване, транспорт, културни прояви и развлечения. В подготовката се предвижда да бъдат използвани не само летището в Бургас, но и други транспортни възможности, сред които летищата в София, Варна и Истанбул. От Бургас вече са предоставили информация за договорирани около 150 000 хотелски стаи с различна категория, като подробности за настаняването могат да бъдат намерени чрез платформите, посочени от БНТ и Община - Бургас.

Милотинова призова реакциите около избора на Бургас да бъдат заменени с общи усилия за успешното домакинство. Тя припомни, че България се е завърнала триумфално в конкурса след тригодишно отсъствие, като по думите й победата във Виена е била постигната с най-голямата разлика в 70-годишната история на „Евровизия“, както при зрителския вот, така и при журитата. Тя отбеляза и отличието за най-добро представяне, получено от българската изпълнителка Дара.

„Това е уникален шанс за България да покаже, че може да организира международни събития от голям мащаб по перфектен начин“, каза Милотинова. Тя подчерта, че изборът на Бургас е извършен по експертна процедура, а не по политически критерии. „Политиката трябва да е далеч от „Евровизия“ и изборът е изцяло експертен“, каза Милотинова.

По думите й няма правило „Евровизия“ да се провежда единствено в столици, като сред последните домакини са били Базел, Ливърпул, Ротердам, Торино и Малмьо. „Духът на „Евровизия“ вече е в Бургас“, каза Милотинова и изрази увереност, че с общите усилия на БНТ, общината, международния екип и останалите български градове домакинството през 2027 г. ще бъде успешно.

Очаква се през следващите месеци да започне разговорът за избора на български представител за „Евровизия 2027“. Билетите за конкурса все още не са пуснати в продажба, като Милотинова посочи, че в предходни домакинства продажбите обикновено започват към края на годината.

Бургас бе обявен за домакин на конкурса „Евровизия“ догодина на пресконференция вчера, 13 август. Двата полуфинала ще са на 11 и 13 май (вторник и четвъртък). Финалът ще е на 15 май, събота. След победата на Дара тази година през май във Виена, четири български града заявиха желание да бъдат домакини на следващата „Евровизия“ - София, Пловдив, Варна и Бургас. До последния етап достигнаха София и Бургас.