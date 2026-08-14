Бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Решението не е било спонтанно.

"Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който работеше изключително интензивно. На тези избори трябва да заявим силна, надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент", заяви той пред Нова тв.

Кандидатът за вицепрезидент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. Христанов обясни, че той е с граждански, обществен и експертен профил.

"Имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората", коментира Христанов.

Той допълни, че вече е имал десетки срещи с хора из страната.

"Докато бях в служебния кабинет, аз се деполитизирах силно. Така ще бъде и тази кампания", заяви Христанов. Смята, че така трябва да остане и в президентския кабинет, ако бъде избран.

"България много си изпати, когато президентите ни бяха политизирани, когато бяха издигани от партийни щабове и изборът беше предрешаван в няколко политически кабинета", коментира Христанов. И отново подчерта, че кандидатурата му е гражданска.

Според Иван Христанов България от 36 години не е имала президент, който разбира икономиката, бизнеса и изпълнителната власт.

До момента потвърдените кандидати за президентските избори са Илияна Йотова, която също ще бъде издигната от инициативен комитет и Николай Ненчев, предложен от БЗНС.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се споменава в публичното пространство във връзка с предстоящите президентски избори, коментира, че решението дали ще се кандидатира за президент трябва да се вземе премерено, а не припряно.

Всички кандидат-президентски двойки трябва да са ясни до 17 часа на 22 септември.