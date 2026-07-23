Радослав Лазаров от Окръжна прокуратура - Варна изказа положителна оценка от наблюдаващия прокурор за действията на полицията по разрешаването на случая с намирането на 11-годишната Наталия и задържането на пастрока й Асен Симеонов.

"4 са обвиненията, съгласувани с наблюдаващия прокурор, които ще бъдат повдигнати в рамките на този следобед, най-тежкото е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице под 18 години", каза той.

По думите му това обвинение грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или цялото му имущество. Ще му бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване на свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилище и за причиняване на средна телесна повреда на майката на Наталия .

Лазаров обясни, че задържаният е с 12 присъди, действал е при условията на опасен рецидив. Последната му присъда за кражба е изтърпяна през октомври 2021 година и не е изтекъл срокът от 5 години, който прекъсва възможността да бъде повдигнато обвинение за опасен рецидив. Той е съден за кражби, насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.

Той каза още, че най-вероятно е имало опит за взломна кражба малко преди да бъде задържан пред магазин в село Овчарово.