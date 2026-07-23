Една от най-обичаните и успешни изпълнителки на съвременната българска поп сцена – Мария Илиева, ще бъде специалният гост на Националния конкурс за песен „Бургас и морето“ 2026. Вечерта ще бъде още по-специална със специалния ѝ рецитал, в който публиката ще чуе най-големите хитове от впечатляващата ѝ кариера.

Мария Илиева е певица, автор и продуцент с над 35 песни, достигнали до първото място в музикалните класации, и носител на повече от 45 отличия за музика и стил. През 2026 година тя отбелязва 25 години от началото на своята солова кариера – юбилей, който превръща участието ѝ на сцената на „Бургас и морето“ в още по-значим акцент от програмата на конкурса.

Националният конкурс за песен „Бургас и морето“ ще се проведе на 1 август от 20:30 часа в Летния театър. И тази година интересът към конкурса беше изключително голям – повече от 40 авторски песни бяха подадени за участие от музиканти и автори от цялата страна.

След прослушване на всички кандидатури, компетентно жури в състав: Диана Саватева – заместник-кмет „Култура и вероизповедания“ на Община Бургас, доц. д-р Владимир Димов, д-р Адриан Георгиев, Димитър Маджаров, Веселин Пренеров, Светослав Михайлов и Руслан Карагьозов, определи песните финалисти, които ще се борят за отличията в тазгодишното издание.

До провеждането на конкурса почитателите на българската музика могат да подкрепят своя фаворит чрез онлайн платформата на „Бургас и морето“, където тече гласуването за Наградата на публиката.

Билетите за музикалната вечер са в продажба онлайн в Eventim и на касата на „Часовника“.

Избраните песни, подредени по азбучен ред:

Една секунда любов

изпълнители: Самуел Мануелян и Марияна Добрева

музика: Самуел Мануелян;

аранжимент:Самуел Мануелян и Марияна Добрева;

текст: Самуел Мануелян

Една съдба

изпълнител: Филип Донков

музика: Милен Македонски;

аранжимент: Милен Македонски;

текст: Костадин Филипов

Живот като филм

изпълнител: Северин

музика: Деян Стойчев;

аранжимент: Павел Николов - Pavell;

текст: Деян Стойчев; Светослав Георгиев – Северин

Къде зимува лятото

изпълнител: група Фанданго

музика: Христо Стефанов;

аранжимент: група Фанданго;

текст: Христо Стефанов

Лятото изтече

изпълнител: Теодора Илиева /група Прегърнат облак/

музика: Теодора Илиева;

аранжимент: Теодора Илиева и Ангел Демирев;

текст: Теодора Илиева

Причината за земетръса

изпълнител: Калина Десподска

музика: Костадин Филипов;

аранжимент: Георги Цветков;

текст: Костадин Филипов

Самотен вятър

изпълнител: група Лунапарк

музика: Кирил Божков;

аранжимент: група Лунапарк;

текст: Кирил Божков

След теб

изпълнител: Стеа /Стeлана Аргирова/

музика: Стелиана Аргирова;

аранжимент: Стелиана Аргирова;

текст: Стелиана Аргирова

Слънчево момиче

изпълнител: Димитрина Германова

музика: Георги Милтиядов;

аранжимент: Георги Милтиядов;

стихове: Петя Дубарова

Това съм аз

изпълнител: Мария Гогушева

музика: Светослав Лобошки;

аранжимент: Светослав Лобошки;

текст: Мария Гогушева

Цял океан

изпълнител: Дамян Попов и Мария Накова

музика: Стамен Янев;

аранжимент: Стамен Янев;

текст: Росен Димитров