Една от най-обичаните и успешни изпълнителки на съвременната българска поп сцена – Мария Илиева, ще бъде специалният гост на Националния конкурс за песен „Бургас и морето“ 2026. Вечерта ще бъде още по-специална със специалния ѝ рецитал, в който публиката ще чуе най-големите хитове от впечатляващата ѝ кариера.
Мария Илиева е певица, автор и продуцент с над 35 песни, достигнали до първото място в музикалните класации, и носител на повече от 45 отличия за музика и стил. През 2026 година тя отбелязва 25 години от началото на своята солова кариера – юбилей, който превръща участието ѝ на сцената на „Бургас и морето“ в още по-значим акцент от програмата на конкурса.
Националният конкурс за песен „Бургас и морето“ ще се проведе на 1 август от 20:30 часа в Летния театър. И тази година интересът към конкурса беше изключително голям – повече от 40 авторски песни бяха подадени за участие от музиканти и автори от цялата страна.
След прослушване на всички кандидатури, компетентно жури в състав: Диана Саватева – заместник-кмет „Култура и вероизповедания“ на Община Бургас, доц. д-р Владимир Димов, д-р Адриан Георгиев, Димитър Маджаров, Веселин Пренеров, Светослав Михайлов и Руслан Карагьозов, определи песните финалисти, които ще се борят за отличията в тазгодишното издание.
До провеждането на конкурса почитателите на българската музика могат да подкрепят своя фаворит чрез онлайн платформата на „Бургас и морето“, където тече гласуването за Наградата на публиката.
Билетите за музикалната вечер са в продажба онлайн в Eventim и на касата на „Часовника“.
Избраните песни, подредени по азбучен ред:
Една секунда любов
изпълнители: Самуел Мануелян и Марияна Добрева
музика: Самуел Мануелян;
аранжимент:Самуел Мануелян и Марияна Добрева;
текст: Самуел Мануелян
Една съдба
изпълнител: Филип Донков
музика: Милен Македонски;
аранжимент: Милен Македонски;
текст: Костадин Филипов
Живот като филм
изпълнител: Северин
музика: Деян Стойчев;
аранжимент: Павел Николов - Pavell;
текст: Деян Стойчев; Светослав Георгиев – Северин
Къде зимува лятото
изпълнител: група Фанданго
музика: Христо Стефанов;
аранжимент: група Фанданго;
текст: Христо Стефанов
Лятото изтече
изпълнител: Теодора Илиева /група Прегърнат облак/
музика: Теодора Илиева;
аранжимент: Теодора Илиева и Ангел Демирев;
текст: Теодора Илиева
Причината за земетръса
изпълнител: Калина Десподска
музика: Костадин Филипов;
аранжимент: Георги Цветков;
текст: Костадин Филипов
Самотен вятър
изпълнител: група Лунапарк
музика: Кирил Божков;
аранжимент: група Лунапарк;
текст: Кирил Божков
След теб
изпълнител: Стеа /Стeлана Аргирова/
музика: Стелиана Аргирова;
аранжимент: Стелиана Аргирова;
текст: Стелиана Аргирова
Слънчево момиче
изпълнител: Димитрина Германова
музика: Георги Милтиядов;
аранжимент: Георги Милтиядов;
стихове: Петя Дубарова
Това съм аз
изпълнител: Мария Гогушева
музика: Светослав Лобошки;
аранжимент: Светослав Лобошки;
текст: Мария Гогушева
Цял океан
изпълнител: Дамян Попов и Мария Накова
музика: Стамен Янев;
аранжимент: Стамен Янев;
текст: Росен Димитров
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