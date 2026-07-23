Броени дни остават до най-внушителното бойно ММА шоу, стъпвало някога в България. В BRAVE 107 със суперфайт във формат К1 отново ще участва най-успешният елитен кикбоксьор на България Стоян Копривленски. Походът към титлата в К1 МАХ World за бургаският елитен боец започва от родния му град. Снайпера се изправя срещу издръжливият и непредвидим нидерландски боец Джоуи Клейнбърг с прозвището The Red Devil.

В подгряващ мач, минути преди церемонията по официално откриване още един К1 шампион влиза в клетката. Световният шампион от Бургас Атанас Божилов, който е едно от най-разпознаваемите лица в бойните среди се изправя срещу украинеца с португалско гражданство Дима Глевка. Боецът от Лисабон е активен професионалист в три различни бойни стила – К1, ММА и муай тай и има претенции за големите международни вериги.

Най-голямата Световна ММА организация стъпвала някога в България BRAVE, отново ще представи внушителна файт карта, в която участват едни от най-добрите български ММА състезатели.

И тази година BRAVE гостува благодарение на съдействието на Община Бургас и партньорите на BRAVE за България BULGARIAN FIGHT AGENCY (Българска Бойна Агенция).

След историческия успех на BRAVE 86 и BRAVE 97 в Бургас, закономерно в клетката влизат любимците на публиката Павел Владев, Калоян Колев, Антон Янчев, Деян Галинов, Делян Георгиев и Божидар Иванов. Контузия по време на спаринг извади от файт картата Николай Атанасов, който трябваше да се изправи пред едно от най-интересните имена Магомед Идрисов. Идрисов който има в актива си 12 победи е част от звездния отбор на Хабиб, а контузеният Николай Атанасов е сменен от мениджърите от не по-малко интригуващия Очоа.

Главен сблъсък на вечерта е Калоян Колев, който се изправя срещу французина Салим ел Уасиди - Бизона. При победа над Бизона, Колев може да заяви претенции за титлата на BRAVE, която вече познатият му Мохамед Саид Маалем спечели в лека-тежка категория.

Бургас тръпне в очакване да види представителите на местната школа Павел Владев-Върколака и Антон Янчев.

Опонент на Владев, който е с рекорд от 10 победи и 1 загуба е гръцкият боец Мухамет Кир Ахмед известен с прозвището си „Тракийският гладиатор“.

Трудна задача стои пред техничния Антон Янчев, който в нощта на 1 август ще трябва да се изправи срещу не по-малко коравия грузински джудист и ММА боец Бачо (Бачуки) Чикаидзе. Това ще бъде трети мач за Янчев в BRAVE, който до момента има 4 победи на професионалния ринг и нито една загуба. 29-годишният боец от Тбилиси идва със значителен опит както в ММА така и в джудо.

Един от смелите сърца безспорно е варненският атлет Деян Галинов, който се завръща в клетката на BRAVE срещу французина Морган Гболу в категория до 79кг.

Мач с изключителен заряд е и този между непобедимия българин Делян Георгиев и индиецът Оваис Якуб, също част от звездния отбор на Хабиб Тийм. Якуб тренира заедно с Нурмагомедов и Ислам Махачев, което допълнително му носи самочувствие и увереност.

Дебют в клетката на BRAVE ще направи един от най-перспективните бойци по ММА от Черноморието. Божидар Иванов ще се изправи срещу латвийския боец Ричардс „Лъвското сърце“ Озолос. Двамата бойци притежават изключителни физически данни, сила и бързина, което гарантира мачът да бъде истинско зрелище.

Ето интригуващите имена и срещите от подгряващата файт карта:

ММА - средна категория – Георги Петров – Хюсеин Селим

ММА - полусредна категория - Кристиян Канев - Денислав Кокаланов

ММА - лека категория - Никола Митев – Гео Гатев

ММА - перо - Пламен Димитров - Георги Куртев

ММА – перо - Милен Желязков - Руси Хаджиев

ММА – тежка категория - Йон Григоре (Рум)- Симеон Кичуков

ММА - полусредна - Shukurullo Manonov (Азербайджан) - Виктор Григоров

К1– средна категория - Дима Глевка (Португ.) - Атанас Божилов